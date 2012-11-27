Вінниччина «закатає» в ремонт доріг 753, 7 мільйони

Служба автомобільних доріг у Вінницькій області замовила ДП «Вінницький облавтодор» послуги на суму 104,37 млн грн.

Про це повідомляє сайт «Наші гроші» з посиланням на відомості в «Віснику державних закупівель».

Відтак загальна сума, виділена на поточний ремонт та експлуатаційне утримання доріг області в 2012 році, сягнула 753,70 млн грн. І Вінничина повернулась на перше місце в рейтингу по коштам, виділеним цього року на утримання доріг.



Першим заступником голови Служби автомобільних доріг у Вінницькій області працює Василь Демішкан, брат голови «Укравтодору» Володимира Демішкана.