П’яні дебошири напали на охорону нічного клубу

П’яних дебоширів у вінницькому нічному клубі довелося вгамовувати працівникам ДСО.

Про це повідомило управління Державної служби охорони при УМВС України у Вінницькій області.

Близько другої години ночі до централізованого пульту охорони Управління ДСО при обласній міліції надійшов сигнал тривоги з нічного клубу, розташованого в центрі міста. Прибувши на місце виклику, правоохоронці побачили двох п’яних чоловіків, які з’ясовували стосунки за допомогою кулаків із охоронниками розважального закладу.

Неодноразові попередження охоронників закладу не зупинили п’яних чоловіків, які нецензурно висловлюючись, намагалися потрапити у розважальний заклад. Коли в хід пішли кулаки, персонал закладу натиснув на тривожну кнопку.

Злагоджені дії групи затримання змусили дебоширів схаменутися та здатися.

Затриманими виявилися 29 та 27-річні жителі одного з районів Вінницької області. Після застілля чоловіки вирішили продовжити розваги у нічному клубі, але туди їх не пропустила охорона закладу.

Дії чоловіків попередньо кваліфіковані за ст. 173 КУоАП (Дрібне хуліганство) та ст. 342 КК України (Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків). Чоловікам загрожує штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк від трьох до шести місяців, або обмеження волі на строк до чотирьох років, або позбавлення волі на строк до двох років.