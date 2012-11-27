Бусик «Мерседес» болгарського власника затримали на кордоні

11:00, 27 листопада 2012
Вінниця
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Керував молдаванин

Прикордонники виявили мікроавтобус «Мерседес», номер доручення на керування яким належав не його водію, а громадянину іншої країни

Про це повідомила  прес-служба Могилів-Подільського прикордонного загону.

23 листопада у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Могилів-Подільський-Отач», прямуючи з Москви, прибув мікроавтобус «Мерседес», зареєстрований в Болгарії. Керував  авто 26-річний громадянин Молдови.

Під час огляду легковика прикордонники спільно з працівниками митниці  ретельно ознайомилися з документами, наданими до перевірки. Не дивлячись на те, що мікроавтобус у числі викрадених не значився,  і номер його кузова відповідав запису у технічному паспорті, все ж правоохоронці виявили одну цікаву деталь: доручення на право керування  авто зареєстровано за ідентичним номером  на громадянина іншої країни. Про це правоохоронці дізнались, зателефонувавши на телефон Софійської нотаріальної контори,  зазначений у дорученні.   
Мікроавтобус затримано до надходження відповіді на офіційний запит правоохоронців. Тривають перевірочні заходи.

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