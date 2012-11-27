Вінничанам готові продати понад 20 тисяч новорічних ялинок

Лісогосподарські підприємства області готові до реалізації новорічних ялин ок та сосен за вже випробуваною у минулому році системою, - до кожного новорічного дерева прикріплюється електронний чіп таким чином, що зняти його без пошкодження буде неможливо.

Про це повідомив начальник Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства(ВОУЛМГ) Анатолій Бондар.

На бірці міститься інформація про походження сосни, ялинки , - з якого лісгоспу та лісництв її привезли. Завдяки цьому можна визначити відповідність товару супровідним документам. Тому будь-якому працівнику міліції, або інших контролюючих органів буде легко перевірити законність придбання ялинок і сосен з лісових плантацій та з’ясувати, чи не прибули вони з екологічно небезпечної Чорнобильської зони.

За словами пана Бондаря, загальна площа шпилькових порід , відведених для передноворічної реалізації сосни, ялинки на підприємствах ВОУЛМГ – 315 га. У 2012 р. таких плантацій було створено на площі 53 га (110% до плану). Зокрема, ялини звичайної – 15 га (54 тис. шт.), - сосни звичайної – 9 га (45 тис. шт.), - сосни кримської – 20 га (83 тис. шт.) і - ялиці білої – 9 га (31 тис. шт.)

Загалом у передноворічний період планується реалізувати 20,7 тис. шт. новорічних ялинок, що майже на 4 тисячі більше, аніж торік.

Посадовець запевняє, що запровадження електронного обліку деревини під час реалізації новорічних ялинок не вплине на вартість самого дерева. Цього року лісові красуні в середньому коштуватимуть 60 грн.