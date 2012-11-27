15-річний підліток вкрав «тачку» другового батька

Працівники Бершадського райвідділу міліції затримали 15-річного підлітка, який вкрав автомобіль. Хлопець вночі вирішив покататися, тому викрав «п’ятірку» з гаража батьків свого товариша.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

По телефону спецлінії «102» до Бершадського райвідділу міліції надійшло повідомлення від 36-річної жительки одного з сіл району про те, що з незачиненого гаража, розташованого на території її господарства, невідома особа скоїла крадіжку автомобіля «ВАЗ 2105» білого кольору. Автівка, яка належить чоловікові заявниці, була викрадена вночі, коли господарів не було вдома.

За годину працівниками міліції викрадений автомобіль був знайдений на полі неподалік від села. Через кілька годин був затриманий і викрадач. Ним виявився 15-річний односелець потерпілих. Хлопець товаришував з сином власника автівки, часто приходив додому і знав, де господар ховає ключ від машини. Скориставшись тим, що на вихідні родина поїхала провідати бабусю, а машина залишилась у гаражі, хлопець наважився на крадіжку. До того ж у його біографії це не перший злочин. Не дивлячись на свій юний вік, хлопець вже має судимість за скоєння крадіжок з проникненням у приміщення.

Зі слів затриманого підлітка, машину він викрав лише для того, щоб покататися. Вночі, керуючи транспортним засобом, хлопець виїхав на поле, де не помітив виритої канави. Машина застрягла. Викрадач зрозумів, що сам її не витягне, тому покинув її та пішов додому.

Діяння підлітка кваліфікують за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 289 Кримінального кодексу України (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Хлопцеві загрожує покарання від п’яти до восьми років позбавлення волі.