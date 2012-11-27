У Вендичанах з’явилась нова каплиця

11:43, 27 листопада 2012
Вінниця
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На честь мученика Віталія

26 листопада митрополит Вінницький і Могилів-Подільський Симеон звершив освячення каплиці на честь мученика Віталія в с. Вендичани Могилів-Подільського району. Його Високопреосвященству співслужило духовенство Могилів-Подільського району.

Про це повідомляє прес-служба Вінницької єпархії.

В словах проповіді владика Симеон привітав жителів села з появою нової святині на території їхнього населеного пункту – каплиці, двері якої завжди будуть відчинені для усіх бажаючих, та подякував людям, які посприяли зведенню цієї святині.
У свою чергу настоятель Різдво-Богородичного храму с. Вендичани протоієрей Анатолій Киричук, який буде нести опіку над каплицею, подякував митрополитові за його візит та звершення чину освячення.

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