У Вендичанах з’явилась нова каплиця

26 листопада митрополит Вінницький і Могилів-Подільський Симеон звершив освячення каплиці на честь мученика Віталія в с. Вендичани Могилів-Подільського району. Його Високопреосвященству співслужило духовенство Могилів-Подільського району.

Про це повідомляє прес-служба Вінницької єпархії.

В словах проповіді владика Симеон привітав жителів села з появою нової святині на території їхнього населеного пункту – каплиці, двері якої завжди будуть відчинені для усіх бажаючих, та подякував людям, які посприяли зведенню цієї святині.

У свою чергу настоятель Різдво-Богородичного храму с. Вендичани протоієрей Анатолій Киричук, який буде нести опіку над каплицею, подякував митрополитові за його візит та звершення чину освячення.