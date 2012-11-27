Завтра починається Різдвяний піст

Завтра, 28 листопада у православних християн починається Різдвяний піст.

Головна ідея посту полягає в об'єднанні фізичного посту з духовним. По його закінченню православні святкують Різдво Христове, звідси походить назва - Різдвяний піст.

Пилипів піст - його ще одна назва. Їй він зобов'язаний святу Святого апостола Пилипа, яке припадає на 27 листопада. Цей день - останній, коли їдять скоромну їжу.

Під час Різдвяного посту забороняється їсти м'ясо, молочні страви, а також яйця. Натомість дозволяється вживати по середах та п'ятницях рослинну їжу без олії, а по вівторках і четвергах - з олією. У вихідні дні до 2 січня, а також на великі свята, можна їсти рибу.

Для тих, хто хворіє або працює на важких роботах, вагітних, годуючих матерів піст можна полегшувати. Також під час посту забороняється вінчатися, а от інші ритуали, наприклад, хрещення проводяться незалежно від того, є піст чи ні.