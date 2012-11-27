Регіонали «заводять» в облраду нові обличчя

У фракції ПР в обласній раді з’явиться двоє «новобранців». Як повідомляв УНІАН - Вінниччина, у зв’язку обранням до ВР четверо чинних депутатів обласної ради мають достроково скласти свої повноваження. Обласна рада розгляне ці питання вже 18 грудня на черговій сесії.

Імена двох із депутатів, котрі прийдуть у раду замість Домбровського і Заболотного в результаті проміжних виборів у Калинівському та Бершадському районах, ще чекати й чекати.

Замість чинного голови ОДА Миколи Джиги, який переміг у мажоритарному окрузі №15, як писав УНІАН, до облради «підніметься» наступна у партійному списку ПР відомий у Вінниці адвокат Наталія Костик.Остання її резонансна справа, - захищала немирівського екс-мера Віктора Качура, коли той мав проблеми із законом.

Повинні визначитись регіонали й зі ще однією персоналією - наступника Віктора Тимошенка - члена постійної комісії з питань зміцнення законності, правопорядку, боротьби з корупцією, охорони прав і свобод громадян, який донедавна був керівником кримської митниці і став переможцем по 198 виборчому округу (Черкаська область). Тут складніше, - партія ще не визначилась.

За чутками, пара-трійка наступних у списку за пані Костик списочників ставати депутатами не квапиться, про що станом на вчора вже понаписували відповідні заяви.

Отож, ПР ще визначається, кому віддати мандат депутата облради. Час на це іще мають.