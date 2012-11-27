Пішов з життя редактор «Бершадського краю» Павло Байдалюк

У понеділок перестало битися серце Павла Байдалюка, який працював редактором Бершадської районної газети «Бершадський край». 10 жовтня йому виповнилося 56 років.

Павло Іванович закінчив Вінницький педагогічний інстутут і розпочинав свій творчий шлях на вчительській ниві. Проте Господь дарував йому одну з найцінніших привілей – стояти на сторожі українського слова, і протягом багатьох років він був заступником редактора «районки», а згодом і очолив редакційний колектив.

«Бершадський край» - найтиражніша районна газета в області, щороку відзначається в числі кращих, перемагає в різних конкурсах. В останнє десятиріччя двічі визнавалася кращою районною газетою України, а нинішнього року – кращою в області.

Павло Байдалюк мав почесне звання кавалера Золотої медалі української журналістики.

Світла тобі пам’ять, колего! Нехай душа твоя, що передчасно відлетіла за обрій, знайде вічний спокій, нехай слово твоє, що залишив по собі нащадкам, живе вічно!