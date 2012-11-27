Хірургам-офтальмологам Вінниці подарували апарат вартістю 80тис.?

Впродовж майже трьох місяців у міському центрі мікрохірургії ока, який працює на базі міської лікарні №3, функціонує найсучасніший апарат, за допомогою якого роблять складні операції по видаленню катаракти та заміні кришталика ока. Апарат фірми Baush&Lomb «Stellaris PC», яких по всій Україні є лише 5 одиниць, не лише дозволяє швидше та якісніше провести операцію, а й замінити пошкоджений кришталик без великих надрізів на очах. Відтак процес одужання хворих після такого оперативного втручання проходить значно краще та легше, а пацієнт починає добре бачити одразу після нього. На сьогоднішній день у центрі мікрохірургії ока вже проведено більше сотні успішних операцій по заміні кришталика за допомогою сучасної новітньої апаратури.

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Хірургічне лікування катаракти полягає у видаленні мутного кришталика та заміні його штучною пластиковою лінзою, тобто лікар витягає із ока мутний кришталик, а на його місце встановлює штучний. Раніше під час такої операції робився надріз ока довжиною приблизно 10-15 міліметрів, і після заміни кришталика накладався шов. По завершенню операції пацієнт був обмежений у фізичному та зоровому навантаженні. Для очей розріз такого розміру достатньо великий, а сам процес видалення кришталику був доволі травматичний та подразнюючий для очей, відтак і відновлення після операції тривало декілька тижнів.

Віднедавна у вінницькому міському центрі мікрохірургії ока за допомогою сучасного апарату «Stellaris PC» ця операція стала проходити значно швидше. А пацієнту, який переніс оперативне втручання, потрібно значно менше часу, щоб «відновитись». «Завдяки новій технології надріз робиться довжиною лише 2,2 міліметри, - розповідає головний лікар міської клінічної лікарні №3 Дмитро Фостаковський. – Далі у цей розріз вставляється ультразвуковий наконечник і відбувається процес дроблення кришталика ультразвуком всередині ока і подальше «відсмоктування» його через цей мікророзріз. По завершенню цього процесу м’який кришталик вставляється у спеціальний картридж (на кшталт шприца із поршнем), і шестиміліметровий кришталик у процесі проходження по картриджу «звертається» та із легкістю проходить у мікророзріз. А вже безпосередньо в оці кришталик «розправляється» та набуває необхідної форми. Процес майже повністю автоматизований, відповідно і тривалість операції значно скорочується». Окрім цього, немає необхідності накладати шви, оскільки такий розріз швидше заживає.

За інформацією Дмитра Фостаковського, завдяки новому методу видалення катаракти термін реабілітації хворих значно скорочується, крім того, пацієнт починає добре бачити одразу після операції, а максимальна гострота зору відновлюється від двох днів до тижня. Окрім цього, у подальшому не обмежуються фізичні та зорові навантаження для пацієнтів. Вартість операції за новою технологією не відрізняється від звичайної і коливається від 1,5 до 5 тисяч гривень (в залежності від якості кришталика). «На вартість операції не впливає те, яким апаратом будуть проводити видалення мутного кришталика – пацієнт самостійно обирає штучний кришталик, який йому замінюватимуть і сплачує лише за вартість матеріалу», - говорить головний лікар МКЛ №3.

Апарат «Stellaris PC» - це досить дороговартісне обладнання. Він коштує понад 80 тисяч євро. Таких апаратів загалом в Україні є лише п’ять. Проте в зв’язку із досить потужною базою для навчання майбутніх фахівців на базі цієї лікарні, де діє кафедра очних хвороб, представництво фірми «Baush&Lomb» надало обладнання міському центру мікрохірургії ока у користування на безкоштовній основі.