Підлітки відкрито вкрали з крамниці ящик «Мівіни»
14:42, 27 листопада 2012Вінниця
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26 листопада до Крижопільського райвідділу міліції звернувся 72-річний приватний підприємець, житель смт. Крижопіль з заявою про те, що напередодні двоє невідомих зайшли в його магазин «Продукти» та відкрито заволоділи ящиком страви швидкого приготування «Мівіна».
Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.
Працівниками міліції встановлені особи, підозрювані у скоєнні даного злочину. Ними виявилися жителі села Велика Тернівка, учні місцевої школи віком 12 та 13 років. Пограбоване частково вилучено.
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