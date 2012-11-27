Підлітки відкрито вкрали з крамниці ящик «Мівіни»

26 листопада до Крижопільського райвідділу міліції звернувся 72-річний приватний підприємець, житель смт. Крижопіль з заявою про те, що напередодні двоє невідомих зайшли в його магазин «Продукти» та відкрито заволоділи ящиком страви швидкого приготування «Мівіна».

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Працівниками міліції встановлені особи, підозрювані у скоєнні даного злочину. Ними виявилися жителі села Велика Тернівка, учні місцевої школи віком 12 та 13 років. Пограбоване частково вилучено.