Молодим екс-в’язням допоможуть з пошуком роботи

За сприяння Вінницької громадської організації «Інформаційно-просвітницький центр «Вісь» та підтримки Міністерства закордонних справ Королівства Нідерландів і громадської організації «Фундація прав людини» у рамках реалізації проекту «Правозахисна Програма для молодих людей, що перебували в конфлікті із законом» 26 листопада відбувся регіональний круглий стіл за участі першого секретаря Посольства Королівства Нідерландів в Україні Маріші Пехачек. У зустрічі також взяли участь представники управлінь і громадських організацій області.

Питання, що виносилися на розгляд, стосувалися забезпечення реалізації права на освіту та зайнятість молодих людей, що звільнилися з установ позбавлення волі.

За словами учасників круглого столу, на сьогодні головною проблемою молоді, яка перебуває у місцях позбавлення волі, або нещодавно звідти повернулася, є оформлення документів, відсутність житла, відсутність освіти, небажання роботодавців брати їх на роботу та найважливіше - соціальний фактор.

Саме тому, за підтримки Міністерства закордонних справ Королівства Нідерландів було розроблено проект «Правозахисна Програма для молодих людей, що перебували у конфлікті із законом». Головними завданням проекту є забезпечення рівних прав та можливостей для молоді в правовому захисті, особистісному розвитку, доступі до правосуддя, соціальному супроводі після звільнення, професійній освіті та зайнятості через реалізацію багаторівневої тренінгової програми.

Очікується, що даний проект дасть можливість молодим людям, які перебувають або перебували у конфлікті з законом пройти тренінг особистісного зростання, отримати фахові консультації з правових та соціальних питань. Встановити контакти з місцевими громадськими організаціями, які будуть надавати їм консультації з правових питань, організують соціальний супровід у царині професійної орієнтації, здобутті освіти та працевлаштування.

Все це, на думку учасників круглого столу, сприятиме впровадженню системних реформ ювенальної юстиції, запровадженню програм з апробації, підсилення системи правового захисту, системи соціального супроводу та подоланню негативних суспільних стереотипів щодо молоді, що перебуває у конфлікті з законом.