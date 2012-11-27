На рошенівських ляльок ходять дивитись цілими сім’ями

З початком холодів, коли знаменитий вінницький світломузичний фонтан припинив показ уявлень і опущений на дно Південного Бугу для зимової сплячки, керівництво Міжнародної кондитерської корпорації Roshen знову вирішив порадувати гостей і жителів Вінниці. На цей раз увазі вінничан представлена унікальна колекція рухомих ляльок, яка розмістилася у вітринах фірмового магазину Roshen в центрі міста, - повідомляє vinplace.net.

Захоплююче видовище, створене корпорація Roshen спільно з французами, вже два тижні привертає увагу не тільки дітей, але і дорослих. Вінничани та гості міста приходять цілими родинами для того, щоб помилуватися своєрідним ляльковим театром, який в черговий раз доводить унікальність і оригінальність Вінниці.

У вітринах магазину Roshen організатори ідеї постаралися створити цілу сюжетну лінію, яка демонструє виробничий цикл кондитерських виробів і те, скільки радості і гарного настрою вони несуть в сім'ї. Все це зображують 30 унікальних ляльок, які виготовлялися в Києві на замовлення корпорації Roshen. Декорацією ж вітрин, за словами директора мережі фірмових магазинів Roshen Сергія Бутенко, повністю займалися французи.

Сергій Бутенко повідомив, що керівництво корпорації не збирається зупинятися на досягнутому і планує дивувати людей не тільки в Вінниці, а й у столиці. За його словами, подібні композиції будуть так само встановлені в київських магазинах Roshen.

