Вінницьких індорхокеїстів запросили на «Підмосковні вечори»

З 30 листопада по 2 грудня в м. Електросталь (Московська область, Росія) відбудеться розіграш щорічного міжнародного індорхокейного турніру «Підмосковні вечори- 2012».

Цього року Україну представлятимуть два учасники: ХК «Олімпія-Колос-Секвоя (Вінниця) і молодіжна національна збірна (до 21 року), сформована на основі іншої вінницької команди «ШВСМ-Олімпія-Динамо».

Суперниками вінничан будуть динамівці з Електросталі і Єкатеринбурга, «Будівельник» (Брест) і ХК «Мінськ» (обидва – Білорусь), молодіжна збірна Росії і ХК «Тана» (Азов, Росія). Команди розбиті на 2 групи. Клуби з України між собою можуть зустрітися лише на стадії плей-офф.

У рамках турніру другого грудня пройде гра ветеранів СРСР. Цікаво, чи запрошують у ній взяти участь когось з вінничан?!