У Вінниці можна буде побачити «Ілюзії»

2 грудня у Вінницю вперше завітає гурт, що грає музику в стилі неокласичного року, наближеного до європейського звучання.

Особливістю гурту є те, що він виконує не тільки пісні, але й інструментальні композиції, основною складовою яких є емоції, що схожі на океан - одночасно і спокійні і бурхливі.

Цей гурт - "ILLUSIONS"!!!

Після перерви, яку музиканти взяли, щоб відпочити від весняного всеукраїнського туру, вони знову зібрались і готові дарувати Вам свою музику!

Гурт «Illusions» було створено 8 травня 2011 року у м. Львів учасниками гурту «Місто Казкових Мрій» Андрієм Бочко, Роксоланою Пахолків та піаністом Єгором Грушиним

Все це відбуватиметься у ресторані «у Флінта». Вхід: 30 грн.