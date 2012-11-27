В книгарні «Є» говоритимуть про старого нового классика

Книгарня «Є» запрошує на дискусію «Рецепти Доктора Парадокса: Віктор Петров-Домонтович і його маски», яка відбудеться 28 листопада. Початок – о 18:00.

Постать Віктора Петрова (він же В. Домонтович, він же В. Бер) уже стала культовою серед поціновувачів інтелектуального роману, однак це коло наразі складається переважно з професійних філологів. Кілька років тому, за чинності попередньої шкільної програми, українські школярі (а з ними і велика частина вчителів та батьків) мали б змогу відкрити для себе цілком нове, незвичайне в контексті усієї української літератури ім’я (тоді до обов’язкового текстуального вивчення на всіх рівнях було включено роман «Доктор Серафікус»). Однак з відміною 12-річної освіти цього не сталося, тож В. Домонтович усе ще перебуває на маргінесах культурної свідомості українців.

Чому творчість В. Домонтовича так важко пробиває собі дорогу у програми шкіл та вишів? Яким є сучасний читач цього письменника? Які рецепти подолання духовної кризи заховав у своїх текстах український філософ-археолог-письменник-шпигун Віктор Петров? Про це говоритимуть на черговому «книгОгляді» літературознавець Олександр Вешелені, критик Василь Пастушина та письменниця Катерина Калитко.