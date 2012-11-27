Вінниця, ЮНІСЕФ, Посли та Фонд Порошенка об’єднались заради дітей

У Вінниці 27 листопада за участі керівництва Вінниці та області, дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Посольств Нідерланди та Австрії, Фонду Порошенка, делегацій з понад 20 міст України відкрився перший національний Форум міст, дружніх до дитини.

«Наше місто намагається бути максимально дружнім до дітей, тому що уявити життя громад без участі в цьому житті дітей, без акцентування на питаннях, які турбують дітей, покращувати їх життя та умови розвитку просто не можливо», - сказав мер Вінниці Володимир Гройсман.

Він привітав Посла Королівства Нідерланди в Україні Пітера Яна Волтерса, заступника Посла Австрії в Україні Йоханеса Айгнера, представників EN CFC (Європейська мережа МДД), голову Фонду Порошенка - Марину Порошенко, Уповноваженого Президента з прав дитини Юрія Павленка, а також численні делегації з понад 20 міст України.

Виступаючи на відкритті Форуму Марина Порошенко сказала, що проведення цього заходу є знаковим не лише для Вінниці, а й для України.

«Сьогодні Вінниця знову демонструє своє сучасне європейське обличчя в новому форматі, а саме дружньому становленні до дитини. Сьогоднішній Форум – початок нашого майбутнього. Це важлива подія й не лише для Вінниці, але й для усієї України. Діти вони не чекають – вони ростуть і швидко стають дорослими, ми усі родом із дитинства, і якщо ми прямо сьогодні не почнемо приділяти достойну увагу дітям – ми можемо дуже багато пропустити в нашому майбутньому», - переконана М.Порошенко.

Вона переконана, що для кожної дитини в родині головне любов її батьків. «В нашій родині, як, напевно, й у кожній – ми просто любимо наших дітей і цим обумовлені усі їх права. Ми намагаємось віддати дітям саме найкраще, навчити їх, дати гідну освіту та виховання, а усе решта – залежить від них самих», - сказала М.Порошенко.

Вона зазначила, що на цьому Форумі представляє Фонд Порошенка, який на протязі багатьох років займається благодійністю в Україні. «Щороку ми організовуємо та втілюємо низку благодійних, освітніх та розважальних проектів, і я сподіваюсь, що ми робимо життя тисячам маленьких українців хоча б трішечки щасливішим. Я вірю, що пройде небагато часу, коли ми зможемо сказати – діти наших українських міст стали жити по-європейському, а саме, як у Вінниці», - підкреслила М.Порошенко.

Уповноважений Президента з прав дитини Юрій Павленко побажав, щоб коло таких міст дружніх до дитини з року в рік збільшувалось.

«Місто дружнє до дитини – це спроможність держави і влади міста чути дитячий голос, визнати правомірність дитячої позиції, дозволити і визнати, що дитина має право впливати на прийняття будь-якого рішення, яке стосується їх життєдіяльності, життєдіяльності громади, життєдіяльності держави», - сказав Ю.Павлено, зазначаючи, що Вінниця поки що – є єдиним містом, громада та влада якого дослухається до дітей.