Ладижинські затримані винні самі - чинили опір міліції?

Широкого розголосу набуло вчорашнє повідомлення «Вінницької правозахисної групи» про побиття двох затриманих у Ладижинському відділку міліції. Опісля поширення цих відомостей у ЗМІ міліція на офіційному сайті УМВС у Вінницькій області оприлюднила свою версію того, що відбулося.

«20 листопада до чергової частини Ладижинського міського відділу міліції надійшло повідомлення від охоронника місцевого будівництва про хуліганські дії двох п’яних осіб, які виражалися нецензурною лайкою та провокували бійку з охоронниками через начебто невиплачені їм кошти.

Прибувши на місце виклику слідчо-оперативна група міліції виявила двох громадян, які поводили себе неадекватно та агресивно, за зовнішніми ознаками перебували в стані алкогольного сп’яніння. Побачивши міліціонерів, чоловіки почали висловлюватись на їх адресу нецензурною лайкою, шарпати за формений одяг, штовхатись. Неодноразові вимоги працівників міліції припинити протиправні дії викликали ще більшу агресію хуліганів, одному з міліціонерів відірвали погон та рукав куртки. Відтак правоохоронці змушені були застосувати до них заходи фізичного впливу – загин руки за спину, примусово помістили в службовий автомобіль та доставили в райвідділ .

В приміщенні міського відділу міліції доставлені особи продовжували агресивно себе поводити, кидалися на працівників міліції, один з них почав наносити удари руками по дверям кабінету, після чого їм одягли металеві браслети. В результаті припинення протиправних дій працівники міліції отримали легкі тілесні ушкодження.

Міліціонери з’ясували особи правопорушників, ними виявилися жителі Ладижина, 28-и та 26 років та повідомили їх рідних.

Після проведення освідування на вживання спиртних напоїв, яке підтвердило стан алкогольного сп’яніння, відносно вказаних осіб були складені адміністративні протоколи по ст.173 КК України (Дрібне хуліганство). Після цього чоловіків відпустили додому у супроводі їх батьків.

За фактом опору працівникам правоохоронного органу під час виконання ними службових обов’язків відповідно до ч.2 ст.342 КК України відкрито кримінальне провадження. За такий злочин передбачено покарання від штрафу до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян до 2-х років ув’язнення.

Після відкриття кримінального провадження вказані особи публічно заявили про побиття їх працівниками міліції. Наразі за оприлюдненими скаргами проводиться службова перевірка, призначена начальником УМВС генерал-майором міліції Віктором Русиним.

Також висновки щодо законності дій працівників міліції зробить прокуратура».