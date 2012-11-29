Джигу офіційно зареєстрували народним депутатом України

Вчора, 28 листопада, ЦВК разом з іще 25 народними обранцями зареєструвала народним депутатом України екс-голову Вінницької ОДА Миколу Джигу.

Як повідомляв УНІАН-Вінниччина, напередодні, 26 листопада,Указом Президента України № 654/2012 від 26 листопада 2012 року Джигу було звільнено з посади у виконавчій владі:«Звільнити ДЖИГУ Миколу Васильовича з посади голови

Вінницької обласної державної адміністрації у зв'язку з обранням його народним депутатом України», - сказано в Указі.

Микола Джига очолював виконавчу владу області з 2 червня 2010 року. Запам’ятався вінничанам як найспортивніший губернатор, поборник здорового способу життя, котрий ганяв на показові зарядки чиновників обласного рівня. При ньому в ОДА ввели «сухий закон», в області взялися за наведення порядку на ринку молока.

Припало Миколі Васильовичу «розгрібати» наслідки впровадження медичної реформи на Вінниччині як пілотному регіоні.

Йому в актив варто записати й добудову хірургічного корпусу Пироговки, - найбільшого медичного довгобуду області.

На останніх парламентських виборах Микола Джига як самовисувнець балотувався до ВР в одномандатному виборчому окрузі №15, де переконливо переміг, здобувши мандат народного депутата.

Микола Джига – депутат Вінницької обласної ради, обраний за списком Партії регіонів.

За чутками, перебування в стінах парламенту для Миколи Васильовича може бути недовгим, - в поінформованих колах кажуть, що його кандидатуру також всерйоз розглядають як ймовірного керівника Вінниччини. Може бути дежавю?



