Прокуратура має питання до Держфінінспекції

Кажуть, не дотримуються законодавства.

Службовці Вінницької об’єднаної Державної фінінспекції не дотримуються законодавства. Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області. Прокуратурою Вінницького району встановлено, що службові особи Вінницької об’єднаної Державної фінансової інспекції під час перевірки діяльності розпорядників бюджетних коштів порушували порядок призначення і проведення перевірок, допускали випадки безпідставного зупинення ревізій, неналежно оформляли акти ревізій, не вживали достатніх заходів до усунення виявлених порушень. Начальнику даної установи прокуратурою району внесено подання.

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