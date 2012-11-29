Маршрутники–нелегали відкрили свої маршрути

Невідомі спритники відкрили у Вінниці нелегальні маршрути і "деруть" по 3 грн. за проїзд, - повідомляє "Вінницький трамвай".

Мешканці Вінниці протягом останнього місяця неодноразово помічали маршрутні таксі зі старими маршрутними вказівниками та логотипами служб таксі. Деяким навіть довелось скористатися даним видом транспорту.

Декілька машин курсують за старим маршрутом №35 (Вишенька-Залізничний вокзал) та на маршруті №61 (Порика-Залізничний вокзал). Вартість проїзду, за словами випадкових пасажирів, коштує 3 гривні.

У міській раді донедавна про ці маршрути нічого не знали.

"Можливо, скоріше за все, це якійсь "винахід" когось з перевізників, які таким чином намагаються здійснювати підприємницьку діяльність. Жодного відношення до маршрутних таксі, які працюють в новій мережі, вони не мають." - каже голова міста Володимир Гройсман.

Міська рада вже направила інформацію про дані маршрутні таксі в управління Укртрансінспекції у Вінницькій області, яка здійснює державний контроль за дотриманням вимог чинного законодавства на автомобільному транспорті.