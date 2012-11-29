Вінничанка випала з вікна п’ятого поверху
10:20, 29 листопада 2012Вінниця
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У важкому стані
27 листопада о 21:35 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №2 міста Вінниці надійшло повідомлення про те, що 32-річна жителька обласного центру випала з вікна 5-го поверху житлового будинку.
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Каретою швидкої медичної допомоги травмовану було доставлено у реанімаційне відділення міської клінічної лікарні №2 з діагнозом «відкрита черепно-мозкова травма, перелом основи черепа, перелом верхніх кінцівок, забій головного мозку, травматичний шок, травма живота, катотравма».
На даний час лікарі кваліфікують стан потерпілої, як важкий.
Обставини та причина події встановлюються.
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