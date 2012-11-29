В альтернативне тепло вкладуть 10 млн. бюджетних гривень

На Вінниччині на модернізацію котелень та створення бази з виробництва біологічного палива на наступний заплановано передбачити біля 10 млн. грн. з обласного бюджету.

Про це повідомив перший заступник голови Вінницької ОДА Іван Мовчан.

За підрахунками експертів, впровадження першого етапу програми вже зекономить біля 13,8 млн. грн.

Поновлення теми переведення держустанов на альтернативне тепло в обласній владі відбулося після робочої поїздки фахівців з Вінниччини до Волинської області, котра майже повністю відмовилася від газу. Там наші спеціалісти відвідали два райони та ознайомилися з роботою котелень на альтернативних джерелах теплоенергії.

Заслухавши пропозиції членів робочої групи щодо застосування набутого досвіду Іван Мовчан зазначив, що з урахуванням практичних напрацювань Волинської області потрібно відпрацювати чітку «покрокову» програму з використанням і врахуванням усіх як природних, так і технічних можливостей нашої області. За його словами, ця програма повинна враховувати і площі, що використовуватимуться для заліснення, і склади для сушки та збереження деревини, а найголовніше - забезпечити споживача альтернативних видів палива. Тому, відмітив Іван Мовчан, перш за все необхідно здійснити відповідну модернізацію котелень.

У зв‘язку з тим, що одночасно всі котельні області перевести на альтернативні види палива неможливо, членами робочої групи було прийнято рішення визначити як пілотні три райони області, а саме: Вінницький, Калинівський та Тиврівський, де сконцентрована найбільша кількість газових котлів у соціальних закладах, і переобладнати їх для альтернативних видів палива. Це буде перший етап реалізації програми по енергозбереженню.

ідбиваючи підсумки засідання, Іван Мовчан дав доручення розробити бізнес – план, де детально розрахувати і передбачити усі можливі витрати, аби перевести на альтернативні види палива котли у трьох вищезазначених районах. Це дасть можливість з акумулювати значні кошти на території області і спрямувати їх на вирішення важливих соціальних питань.