Жінка принесла собі з лісу трошки смерті

28 листопада о 15:45 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №29 міста Томашпіль надійшло повідомлення про те, що каретою швидкої допомоги до райлікарні було доставлено 48-річну місцеву жительку з діагнозом «гостре отруєння грибами».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як стало відомо, жінка приготувала та вжила гриби, які назбирала у лісі. Потерпіла знаходиться в реанімаційному відділені, стан здоров’я середнього ступеня важкості.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути вкрай уважними під час збирання грибів, а по можливості радять зовсім відмовитись від їх вживання.