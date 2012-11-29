«Регіони» претендують на ще одну раду

Вінницька обласна організація ПР вкотре демонструє намір «взяти владу» у якнайбільшій кількості місцевих рад.

Чергова рада, за яку поборються регіонали, – Спичинецька у Погребищенському районі. Там обиратимуть сільського голову.

Позачергові вибори відбудуться 16 грудня.

Як повідомляє офіційний сайт Вінницької облорганізації ПР, днями тамтешня районна парторганізація обговорила кандидатуру на посаду Спичинецького сільського голови від Партії Регіонів Олександра Ремарчука. Він озвучив присутнім свою програму та отримав підтримку партійців.