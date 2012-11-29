Жінка облила ноги окропом

28 листопада о 12:27 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини № 13 міста Немирів від чергового райлікарні надійшло повідомлення про те, що в травматологічне відділення з термічним опіком лівої гомілки І-ІІ ступеню потрапила 35-річна місцева жителька.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Зі слів жінки, травму вона отримала з власної необережності, перекинувши на себе ємність з окропом. Стан здоров’я потерпілої задовільний.