Віничанам розкажуть про жіночі мрії гастарбайтерок

Книгарня «Є» та видавництво «Клуб Сімейного Дозвілля» запрошує на презентацію роману нашої землячки Наталки Доляк «Гастарбайтерки», яка відбудеться 7 грудня.

Наталка – справжня фаворитка престижного конкурсу «Коронація слова». І якщо 2011 року «Гастарбайтерські сезони» принесли їй один диплом в номінації «П’єси», то 2012 року вона вже святкувала потрійну перемогу: друга премія за кіносценарій і два диплома за романи, серед яких «Гастарбайтерки», що виходить у найбільшому українському видавництві «Клуб Сімейного Дозвілля».

Вчителька німецької Галина й гадки не мала, що під старість закрутить роман із колишнім однокласником і, ставши тягарем для дорослого сина, шукатиме долі та євро в Німеччині…

Колишня танцівниця Наталка називає своє гастарбайтерство берлінським драйвом: нові краєвиди, одружені чоловіки, наші та іноземці, - закордонне життя вирує, а вона плекає свою мрію всиновити сирітку…

У Лариси дитинка вже є, а от утримувати її матері-одиначці не до снаги. Виховуючи вередливих маленьких німчаків, вона засинає і прокидається з єдиною думкою – побачити і притиснути до серця свого сина, а не чужого…

Три жінки, три мрії. Одна здійсниться, решта потонуть у берлінському джайві.