Не прогав біду - перевірся на ВІЛ-СНІД

Два дні, - 30 листопада і 1 грудня у Вінниці працюватиме пересувна лабораторія обласного Центру профілактики та боротьби зі СНІДом.

Про це УНІАН повідомив головний лікар вінницького Центру профілактики та боротьби зі СНІДом Ігор Матковський.

Всі бажаючі анонімно й безкоштовно зможуть обстежитися на ВІЛ на площі Театральній та у сквері Козицького, навпроти входу у «Магіцентр». Пересувна лабораторія прийме своїх перших відвідувачів о 9 ранку і працюватиме до останнього відвідувача.

Згідно з офіційними даними, на кожні 100 тисяч населення Вінниччини придає 113 віл-інфікованих. Рівень захворюваності в області, у порівнянні з 2000 роком, зріс у 7 разів. Втім, за оцінками фахівців, насправді показник кількості інфікованих можу бути втричі вищим, позаяк виявляють ВІЛ переважно випадково.