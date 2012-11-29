Комфорт в «собезах» обійдеться вінничанам у 23 млн. гривень

Департамент капітального будівництва Вінницької міськради 19 листопада за результатами тендерів уклав низку угод за завершальні роботи по трьох центрів адміністративних і соціальних послуг на загальну суму 8,00 млн. грн.

Про це повідомляє сайт «Наші гроші» з посиланням на відомості, опубліковані у «Віснику державних закупівель».

Завершення реконструкції центру Правобережної адміністрації по просп. Космонавтів, 30 обійдеться в 4,14 млн грн. Роботи замовили ТОВ «Мур», яке у березні уже отримало 7,15 млн грн. на цей центр.

Ще за 2,00 млн грн. дороблять центр по вул.50-річчя Перемоги, 7. Перший підряд по цьому об’єкту фірма отримала в червні цього року, вартість робіт тоді оцінили в 4 млн. грн.

Також фірма «Сфера» отримає 1,86 млн. грн. за завершення Лівобережного центру по вул. Островського, 85. Раніше на нього уже виділяли 4,25 млн. грн.

Таким чино, за сумою всіх угод вартість реконструкції трьох центрів адмінпослуг уже складає 23,4 млн. грн.

Центри адміністративних і соціальних послуг призначено для громадян, які зможуть звертатися за отриманням усіх необхідних документів – видачею довідок, отриманням інформації з Пенсійного фонду тощо. В перспективі у такому Центрі знаходитимуться також представники міжрайонного реєстраційно-екзаменаційного відділення ДАІ (МРЕВ), паспортних столів та інших державних органів.