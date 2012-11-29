"Вінницяобленерго" хотіло "нагріти" ОСББ на 68 тисяч

Вищий господарський суд України відмовив у задоволені позову ПАТ «Вінницяобленерго» про визнання недійсним рішення Вінницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України щодо зловживання монопольним становищем.

Про це повідомляє прес-служба територіального відділення АМК України у Вінницькій області.

Вищий господарський суд України залишив без змін рішення Господарського суду Вінницької області та постанову Рівненського апеляційного господарського суду, якими відмовлено у задоволені позову ПАТ «Вінницяобленерго» про визнання недійсним рішення Відділення.

У лютому цього року відділення АМК оштрафувало ПАТ «Вінницяобленерго» на 68 тис. гривень за зловживання монопольним становищем. Як встановило Відділення, товариство висувало ОСІБ «Тяжилів» неправомірні вимоги щодо організації обліку електричної енергії як до основного споживача, тоді як ОСББ є субспоживачем.

Разом з цим, судові інстанції задовольнили зустрічний позов Відділення про стягнення з ПАТ «Вінницяобленерго» 68 тис. гривень штрафу та 35,7 тис. гривень пені.