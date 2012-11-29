Затримали 39 вінничан-кібер-злочинців

У 2012 році на території Вінницької області зареєстровано 39 злочинів, скоєних з використанням високих інформаційних технологій і телекомунікаційних мереж.

- Найбільш поширеними серед «кібер-злочинів» є шахрайства протиправного контенту (відеоролики порнографічного характеру) і злочини у сфері електронних платежів, - говорить начальник відділу по боротьбі з кіберзлочинністю УМВС України у Вінницькій області Володимир Плотиця.

На сьогодні вінницькі правоохоронці розкрили половину зафіксованих за рік злочинів такого характеру.