Затримали 39 вінничан-кібер-злочинців
13:18, 29 листопада 2012Вінниця
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Крадуть гроші та розповсюджують порнографію
У 2012 році на території Вінницької області зареєстровано 39 злочинів, скоєних з використанням високих інформаційних технологій і телекомунікаційних мереж.
- Найбільш поширеними серед «кібер-злочинів» є шахрайства протиправного контенту (відеоролики порнографічного характеру) і злочини у сфері електронних платежів, - говорить начальник відділу по боротьбі з кіберзлочинністю УМВС України у Вінницькій області Володимир Плотиця.
На сьогодні вінницькі правоохоронці розкрили половину зафіксованих за рік злочинів такого характеру.
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