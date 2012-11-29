Затримали 39 вінничан-кібер-злочинців

13:18, 29 листопада 2012
Вінниця
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Крадуть гроші та розповсюджують порнографію

У 2012 році на території Вінницької області зареєстровано 39 злочинів, скоєних з використанням високих інформаційних технологій і телекомунікаційних мереж.

- Найбільш поширеними серед «кібер-злочинів» є шахрайства протиправного контенту (відеоролики порнографічного характеру) і злочини у сфері електронних платежів, - говорить начальник відділу по боротьбі з кіберзлочинністю УМВС України у Вінницькій області Володимир Плотиця. 

На сьогодні вінницькі правоохоронці розкрили половину зафіксованих за рік злочинів такого характеру.

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