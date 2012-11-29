З‘ясовуючи стосунки, чоловік ножем порізав дружину

У Тиврівському районі співмешканці так з’ясовували відносини, що жінка опинилась на лікарняному ліжку.

Близько 22-ї год вечора по телефону спецлінії «102» від лікарів Тиврівської центральної районної лікарні надійшло повідомлення про те, що до них каретою швидкої допомоги з проникаючим ножовим пораненням черевної порожнини була госпіталізована 44-річна жителька одного з сіл району.

Про це повідомляє СГЗ УМВС України у Вінницькій області.

Працівники міліції встановили, що того вечора чоловік з жінкою знаходилися в гостях у своєї сусідки. Під час застілля, яке супроводжувалося вживанням алкоголю, між подружжям виникла суперечка. Розв’язати конфлікт розлючений чоловік вирішив за допомогою кухонного ножа. Зараз потерпіла знаходиться у лікарні.

Дії чоловіка попередньо кваліфіковані за ст. 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Відповідальність за скоєння цього злочину передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.