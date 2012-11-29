114 працівників тюрем притягнули до відповідальності

27 листопада відбулося розширене засідання колегії прокуратури Вінницької області, на якому розглядались питання щодо стану роботи органів прокуратури з розгляду звернень громадян та стану додержання законодавства в установах виконання покарань.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

- Впродовж 9-ти місяців цього року органами прокуратури Вінниччини розглянуто 10839 звернень громадян, - зазначив прокурор області Олександр Мрихин. - За результатами вирішення обґрунтованих звернень внесено, із вжиттям заходів, 47 приписів і подань, задоволено 67 протестів. За результатами розгляду документів прокурорського реагування притягнуто до дисциплінарної відповідальності 35 посадових осіб, відшкодовано 790 тис. грн., в т.ч. 4 тис. грн. до бюджету.

Найбільше звернень задоволено з питань правозахисної діяльності – 159, більшість з яких стосується конституційних прав і свобод громадян та інтересів держави. Здійснено й ряд організаційних заходів щодо посилення прокурорського нагляду за додержанням законів у виправних установах.

- Загалом, на виявлені порушення кримінально-виконавчого законодавства за 10 місяців цього року внесено 115 документів прокурорського реагування, за результатами розгляду яких 114 посадових осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Однак, наявність прорахунків в організації роботи працівників пенітенціарної системи та порушень законодавства потребують посилення прокурорського нагляду, – каже Олександр Мрихін.