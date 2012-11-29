Мовчан підписав розпорядження №666 про скасування землевідведення

Барська РДА видала незаконно

27 листопада перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Іван Мовчан своїм розпорядженням скасував незаконне розпорядження голови Барської райдержадміністрації щодо землекористування приватним підприємством. Про це йдеться в розпорядженні № 666 від 27.11.2012 року Даним документом скасовано затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватному підприємству «РосІнМар» та передачі в оренду земельної ділянки із земель запасу Верхівської сільської ради. Барська райдержадміністрація повинна вирішити питання стосовно землекористування приватного підприємства «РосІнМар» відповідно до вимог законодавства.

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