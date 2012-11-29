52 вінничанам підвищили пенсію на 45%
14:21, 29 листопада 2012Вінниця
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А не на 15, як усім
Пенсійний фонд України у Вінницькій області провів перерахунок пенсій громадянам, яким виповнилось 100 і більше років. Таких в області проживає 52 особи. Оскільки майже всі вони є ще і ветеранами ВВВ, то вінницькі довгожителі отримали підвищення не на 15%, а втричі більше, на 45%, повідомдяє радіо "Місто над Бугом".
- Перерахунок здійснювався відповідно до постанови Кабінету Міністрів №908 від 26 вересня цього року, прийнятої в рамках програми соціальних ініціатив Президента, - говорить заступник начальника Пенсійного фонду України у Вінницькій області Лариса Дика.
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