52 вінничанам підвищили пенсію на 45%

Пенсійний фонд України у Вінницькій області провів перерахунок пенсій громадянам, яким виповнилось 100 і більше років. Таких в області проживає 52 особи. Оскільки майже всі вони є ще і ветеранами ВВВ, то вінницькі довгожителі отримали підвищення не на 15%, а втричі більше, на 45%, повідомдяє радіо "Місто над Бугом".

- Перерахунок здійснювався відповідно до постанови Кабінету Міністрів №908 від 26 вересня цього року, прийнятої в рамках програми соціальних ініціатив Президента, - говорить заступник начальника Пенсійного фонду України у Вінницькій області Лариса Дика.