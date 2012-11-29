Для вінничан підготували новий податок на житло

З Нового року набирає чинності стаття 265 Податкового кодексу України про податок на нерухоме майно. Платитимуть його як фізичні, так і юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової нерухомості.

Про це повідосляє відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Вінницькій області.



Ставку податку будуть встановлювати сільські, селищні або міські ради. Для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків – 500 кв. метрів, ставки податку не можуть перевищувати 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року. У разі перевищення цих показників ставка податку становить 2,7%.

При нарахуванні суми податку враховується зменшення, яке надається один раз на базовий податковий період, тобто рік і до одного об'єкта нерухомості за вибором (якщо їх декілька у власності): для квартир до 120 кв. метрів; для жилих будинків до 250 кв. метрів. Тобто, податок на нерухомість нараховується на житлову площу, яка перевищує, ці показники.

Для фізичних осіб обчислювати податок будуть податківці. До 1 липня вони мають надіслати платнику податкове повідомлення-рішення про суму податку на нерухомість. У разі виникнення питань щодо суми податку, платники мають право звертатися до податкової для звірки даних і врегулювання відповідних питань.

Юридичні особи обчислюватимуть суму податку самостійно станом на 1 січня звітного року і до лютого цього ж року мають подати до податкової декларацію за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України.

Податок потрібно сплатити фізичним особам - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення; юридичним особам – авансовими внесками щокварталу до 30 числа, що наступає за звітним кварталом, які відображається в річній податковій декларації.

Не оподатковується житлова нерухомість, яка:

перебуває у власності держави або територіальних громадах (їх спільній власності);

розташована в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення;

є будівлею дитячих будинків сімейного типу;

є садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об'єкта на одного платника податку;

належить багатодітним сім'ям та прийомним сім'ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об'єкта на сім'ю.