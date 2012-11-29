Сердечний та Щербина подарують вечір душевних пісень

30 листопада о 18:30 у Регіональному центрі сучасного мистецтва "Арт-Шик" відбудеться концерт авторів та виконавців - Тимофія Сердечного (м. Коростень) та Ольги Щербини (м. Володимир-Волинський).

Два виконавця авторської пісні з Житомирщини подарують вінничанам чарівний вечір душевних пісень, повідомляє http://lorna-l.livejournal.com.

Ольга Щербина - талановитий автор текстів та музики, яка до того ж володіє неабиякими вокальними даними. Вона є дипломантом та лауреатом різних фестивалів і конкурсів України та Росії, зокрема отримала спецприз на Петаккорді - Петербурзькому міжнародному фестивалі авторської пісні, була гостем фестивалів "Булат" (Суми), "Скіфія" (Асканія - Нова), "Червоні вітрила" (Одеса), фестивалів у Балаклаві, Києві. Вона веде свою пісенно-поетично-театральну студію та мріє зіграти або заспівати з симфонічним оркестром.

У барда Тимофія Сердечного надзвичайно широка сфера захоплень. Він навчався на відділенні книжної графіки у Львівському поліграфічному інституті, зараз займається станковим живописом та графікою, книжною графікою та каліграфією. Але музика захоплювала його завжди: Сердечний грає класичну, старовинну і сучасну музику на класичній гітарі та флейті, він - концертуючий виконавець власних творів. Тимофій є головою клубу авторської пісні «Менестрель» у Коростені, членом Житомирського відділення асоціації композиторів-піснярів Національної Всеукраїнської музичної спілки, головою Житомирського представництва Всеукраїнського об'єднання діячів авторської пісні та організатором концертів виконавців авторської пісні. Сердечний - лауреат та дипломант фестивалів авторської пісні у Ялті, Одесі, Полтаві, Сумах, Львові, Житомирі, Балаклаві. Він випустив музичний альбом Magnificat (2003) та дві збірки власних поезій.

Якщо творчість Ольги Щербини можна віднести до традиційної авторській пісні, то виступ Тимофія Сердечного сприймається, як інструментальна музика, в якій вірші і голос є другим і третім інструментом.

Вартість квитка - 50 грн. Замовити можна за телефонами (063) 170 44 80 та 65-65-92.