Про вкрадене авто власник дізнався від міліції

Зловмисника, який щойно угнав Жигулі в місті Вінниці, затримано по гарячим слідам, повідомляє Служба профілактичної роботи УДАІ УМВС у Вінницькій області.

Три екіпажі ДПС намагалися затримати зловмисника, який проігнорував вимогу про зупинку транспортного засобу і на швидкості мчав з обласного центру за його межі. Та щойно перетнувши його рубіж, не втримав автомобіль, зіткнувся з патрульним і наїхав на електроопору. Сам водій зазнав тілесних ушкоджень та госпіталізований, а його пасажир відбувся забиттям ноги і наразі надає пояснення слідчим органам.

29.11.2012 о 1.30 годині ночі по вулиці Київська обласного центру екіпажем ДПС було надано вимогу про зупинку автомобілю «ВАЗ–21063», який рухався у напрямку виїзду з міста. Водій вимогу про зупинку проігнорував і, натомість, продовжив рух, намагаючись втекти від переслідування та створюючи небезпечні ситуації на дорозі. До переслідування зловмисника приєдналося ще два службові автомобілі ДПС. Неодноразові вимоги про зупинку втікач ігнорував, додаючи швидкості.

Під час перекриття подальшого руху автомобіля «ВАЗ-21063» неподалік АЗС, що біля смт. Стрижавка, останній скоїв дотичне зіткнення зі службовим автомобілем «ВАЗ-210994», в результаті чого його відкинуло на електроопору зовнішнього освітлення.

Внаслідок ДТП, зловмисник отримав тілесні ушкодження та госпіталізований до МКЛ №2 м. Вінниці. Ним виявився 19-річний житель міста Бар.

Під час перевірки встановлено, що автомобіль «ВАЗ-21063» був щойно викрадений. Власник Жигулів, не підозрюючи про скоєне, дізнався про угон його автомобіля від інспекторів ДАІ. Йому також повідомили, що легковик відновленню не підлягає.

За фактом відкрите кримінальне впровадження за ст. 286 «Порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу особою, яка керує транспортним засобом» і ст. 289 «Незаконне заволодіння транспортного засобу», якими передбачена відповідальність у вигляді обмеження волі до 3-х та 5-ти років відповідно.