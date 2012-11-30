Найбільший борг по зарплаті мають лікарі та медсестри

Станом на 1 листопада 2012 року сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств та організацій Вінницької області скоротилась на 10,57% або 1,654 млн. гривень порівняно зі станом на 1 січня до 14 млн. гривень.

Про це повідомляє управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області.

У порівнянні зі станом на 1 жовтня заборгованість збільшилася на 4,82% або 0,644 млн. гривень.

Із загальної суми боргу більше половини (50,2%) припадає на економічно активні підприємства, 46,2% – на підприємства-банкрути, частка економічно неактивних підприємств в обсязі заборгованості складає 3,6%.

У загальній сумі заборгованості України питома вага Вінницької області становила 1,6%.

Майже половина (44,3%) невиплаченої заробітної плати припадає на промислові підприємства області.

Серед решти підприємств найбільша частка боргу перед працівниками установ охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (13,6%), підприємств, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям (12,5%) та будівельних організацій (13,5%).

Сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств у порівнянні до початку 2012 року збільшилась на 36,2% або 1,868 млн. гривень, а до 1 жовтня 2012 року – на 10,2% або 0,651 млн. гривень і на 1 листопада становила 7,029 млн. гривень.

Кількість працівників економічно активних підприємств, які своєчасно не отримали заробітну плату становить 2 тис. осіб або 0,6% загальної кількості працюючих. Кожному з працівників, кому заробітна плата виплачується із затримкою, в середньому заборговано 3444 гривень.

Про наявність заборгованості з виплати заробітної плати повідомили 43 підприємства-банкрути області, сума їх боргу на 1 листопада 2012 року становить 6,5 млн. гривень.