Гройсман хоче до книги рекордів Гінесса
58 судових засідань
Голова Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман вважає, що судовий розгляд порушеної проти нього кримінальної справи має всі підстави потрапити до книг рекордів Гінессу.
Про це він повідомив під час прес-конференції у Вінницькому прес-клубі.
На даний час, за словами Гройсмана, вже відбулося 58 судових і наступні розписані аж до 28 грудня 2012. «Я не можу звинувачувати суддю Ковбасу в затягуванні процесу. В тім в мене складається враження, що в учасників процесу із правоохоронних органів за час розслідування стається амнезія тих подій, які відбувалися» - зазначив правозахисник.
Нагадаємо, в 2010 році була порушена кримінальна справа проти голови Вінницької правозахисної групи Дмитра Гройсмана. Його було звинувачено у розповсюдженні порнографії. Предметом судових засідань є два епізоди кримінальної справи: фотоколаж, на якому грецький бог плодовитості Пріап членом впирається в Конституцію України. Як писала газета «20 хвилин», колаж був зроблений як ілюстрація до інтерв’ю одному з київських журналів, котрий звернувся до Гройсмана в червні 2010 року, коли обговорювався «порнозакон», до речі, 301 стаття, за якою зараз і судять правозахисника.
Другий епізод – колаж із сайту (на який є посилання), що був розміщений у день оголошення результатів першого туру останніх виборів президента. Він демонструє, що отримав Ющенко, зайнявши почесне п’яте місце, після виборів. На фото - Ющенко з руками, протягнутими до чоловічого статевого органу розміром з половину росту самого екс-президента.
Дмитро Гройсман під час прес-конференції заявив, що і на даний момент не визнає своєї вини і сподівається на виправдальний вирок.