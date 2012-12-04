Через сніг сталоcь 25 ДТП і відключення електроененгії

В понеділок, 3 грудня, в Вінниці негода паралізувала рух транспорту на автодорогах перекинулися кілька вантажівок.

Зокрема, як повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області, о 13:24 хвилині на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №4 міста Вінниця надійшло повідомлення про те, що по вулиці Хмельницьке шосе неподалік Центрального універмагу обласного центру фура заблокувала трамвайні колії.

По прибуттю на місце події було встановлено, що водій вантажівки «Рено Магнум» не врахував стан дорожнього полотна та застряг поперек дороги й перекрив рух міського транспорту. Рятувальники за допомогою спецтехніки витягли автівку на дорогу та відновили рух трамваїв.

Загалом за даними прес-служби ДАІ, протягом дня у Вінниці сталося більше 25 дорожньо-транспортних пригод.

А вже вночі на 4 грудня в результаті ускладнення погодних умов, снігу та ожеледиці був ускладнений проїзд на окремих ділянках доріг. Рятувальники визволили із снігових заметів у Вінницькій області - 27 водіїв.

Негода спричинила й інші незручності. Протягом 3 грудня і вночі 4 грудня в результаті несприятливих погодних умов (сильні пориви вітру, мокрий сніг з дощем), через спрацьовування систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення населених пунктів. Станом на 7 ранку без світла ще сиділи мешканці 11 населених пунктів Вінницької області: знеструмлені у Вінницькому районі - 1 населений пункт, в Козятинському - 5, у Погребищенському - 2, а в Тульчинському - 3.