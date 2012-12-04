Трагедія на полюванні: вбили чоловіка

Слідчим управлінням міліції відкрито кримінальне провадження за фактом вбивства через необережність, скоєне на полюванні.

Про це повідомив СЗГ УМВС у Вінницькій області.

Трагедія сталась 1 грудня у Калинівському районі.

1 грудня близько п’ятої години вечора до чергової частини Калинівського райвідділу міліції надійшло повідомлення від жителя Вінницького району про те, що у лісовому масиві біля села Гущинці під час полювання від вогнепального поранення грудної клітини загинув чоловік. Потерпілим виявився 46-річний вінничанин.

За цим фактом слідчим відділом міліції розпочате кримінальне провадження за ст. 119 Кримінального кодексу України (Вбивство через необережність), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Наразі працівники міліції з’ясовують усі обставини загибелі чоловіка.