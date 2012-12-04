Шахрая в бігах упіймали …через матюки

У Вінниці працівники Державної служби охорони затримали 23-річного мешканця обласного центру, який перебував у розшуку. У поле зоре правоохоронців він потрапив після того, як нецензурно облаяв відвідувачів одного із закладів швидкого харчування.

Про це повідомило управління ДСО при УМВС України у Вінницькій області.

Близько дванадцятої години дня на пульт централізованого спостереження Державної служби охорони міста Вінниці надійшов сигнал «тривога» з закладу швидкого харчування, що перебуває під охороною. На місце пригоди одразу прибув наряд групи затримання ДСО. Як з’ясувалося, причиною виклику стали хуліганські дії одного з відвідувачів.

23-річний вінничанин, повертаючись додому після посиденьок із друзями, зайшовши у кафе. Але замість того, щоб замовити собі щось, молодик взявся нецензурно лаючись на адресу відвідувачів кафе. Адміністратор закладу одразу ж натиснув кнопку тривожної сигналізації. За лічені хвилини Держохоронці затримали хулігана.

Юнака було доставлено до 2-го відділу міліції м. Вінниці, де з’ясувалось, що він є раніше судимий та перебуває у розшуку за підозрою у скоєнні злочину за ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). За цей злочин передбачена відповідальність у вигляді обмеження волі на строк до 3 років.

За даним випадком проводиться перевірка.