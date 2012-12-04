"Свобода" наїхала на Калетніка-старшого

Представники ВО "Свобода" просять керівництво Верховної ради з'ясувати повноваження депутатів, які представляють мажоритарників у групі з підготовки роботи нового парламенту.

Про це на засіданні групи заявив новобраний депутат від "Свободи" Руслан Кошулинський, - повідомляє "Українська правда".

Він послався на інформацію у ЗМІ, за якою двоє депутатів заявили, що не підписувалися за те, щоб у підготовчій групі їх представляв Григорій Калетник.

У свою чергу спікер ВР Володимир Литвин заявив, що до нього не надходили офіційні заяви депутатів з цього приводу.

"У мене була розмова з Ігорем Єремеєвим (самовисуванець), який сказав, що йому пропонували і Калетник і Жванія (делегувати повноваження для представлення інтересів у групі), і він підписався один раз, хоча згідно з регламентом, позафракційні депутати можуть робити це безкінечно", - сказав він.