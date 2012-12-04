Програмісти ВНТУ привезли «срібло» з Чехії та Словаччини

У вересні ВНТУ відвідала директор Європейських олімпіад студентської першості світу з програмування АСМ-ІСРС, професор Технічного університету в Празі, Божена Маннова. Вона перевіряла рівень проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування, як відбіркових змагань першості світу, а також технічне забезпечення та умови проведення світового півфіналу в університеті.

Результати перевірки повністю задовольнили пані Божену. Але без відповіді залишилось питання щодо збільшення квоти південно-східного Європейського регіону у фіналі першості світу з 3-х до 4-х місць. Саме тут полягає головна суперечка між найсильнішими регіонами Європи: центральним — до якого належить Чехія, і південно-східним — де сьогодні домінує Україна.

Отож, пані Божена і запросила до Праги помірятись силами команду ВНТУ, яка, до речі, була цього року у південно-східному регіоні лише восьмою. Але виклик був прийнятий вінничанами без вагань.

Як повідомив директор півфіналу першості світу з програмування АСМ-ІСРС по південно-східній Європі професор кафедри комп’ютерних наук ВНТУ Володимир МЕСЮРА, в олімпіаді з програмування взяли участь 112 команд з дев’яти провідних університетів Чехії та Словаччини, а також і команда ВНТУ.

Традиційно трохи «засидівшись» на старті, наша команда опинилась аж на 9 місці. Але вже за півгодини вона не тільки впевнено розмістилась у першій трійці, але й періодично очолювала турнірну таблицю (не враховуючи позаконкурсну команду, яка складалась лише з одного молодого викладача, колишнього кращого студента-олімпійця Чехії, який одразу «пішов у відрив» і весь час був безумовним лідером).

Отож, вінничани посіли друге місце, розв’язавши однакову кількість задач з чемпіоном Чехії та Словаччини, і лише трохи поступившись йому за часом. Усі інші команди розв’язали меншу кількість задач.