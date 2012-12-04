Модна афера: крадені машини через інтернет

У Немирові працівники ДАІ зупинили іномарку, яка рахується у базі даних серед угнаних автомобілів. Даний автомобіль водій придбав за оголошенням, розміщеним у Інтернеті.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

В перший день зими працівники Державтоінспекції за допомогою автоматизованої відеосистеми контролю «Рубіж» у місті Немирів зупинили автомобіль «Mercedes-Benz», який близько місяця знаходився в базі даних, як угнаний.

За кермом іномарки знаходився 34-річний житель міста Немирів. Чоловік був дуже здивований новиною, яку йому повідомили інспектори ДАІ, та надав інспекторам міліції документи на даний автомобіль – свідоцтво про реєстрацію даного транспортного засобу. Також водій надав розписку, у якій зазначено, що власник «Мерседесу» в жовтні місяці отримав за нього гроші та претензій до купця немає.

Приголомшений такою новиною, водій вирішив зателефонувати, чоловіку, у якого купляв іномарку, але виявилось, що номер телефону вже не є дійсним.

Як з’ясувалося, даний автомобіль в жовтні місяці був викрадений у киянина, про що є відповідна заява у правоохоронних органах. Зі слів водія, даний автомобіль він придбав у Житомирській області. Через мережу Інтернет чоловік знайшов оголошення про продаж даного автомобіля. Ціна виявилась звичайною, але продавець під час торгу поступився ціною.

Щоб заощадити гроші, покупець не переоформляв машину, а обмежився розпискою.

Зараз автомобіль поміщений на арештмайданчик. Працівниками слідчого відділу міліції розпочато кримінальне провадження за ст. 190 КК України (шахрайство). Зловмисникам, які причетні до скоєння даного злочину, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.