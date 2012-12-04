Чемпіонами стали 20-кілограмові самбісти

Флагманом з підготовки юних самбістів у Вінниці є ДЮСШ № 5 Вінницького міського спорткомітету, яку очолює Іван Бондарчук. Керівництво цієї спортшколи організувало відкриту першість серед юнаків та дівчат віком до 12 років, яка пройшла в борцівській залі Центрального міського стадіону.

В змаганнях прийняли участь майже 80 юних самбістів. Лише деякі борці виходили на килим у самбістській формі – шортах та куртці, а більшість через її брак – у формі дзюдоїстів. Було цікаво спостерігати, як діти проводили каскади швидкісних прийомів. Глядачів було чимало. Серед інших, за сутичками спостерігала і схвильовано вболівала відома вінницька борчиня – майстер спорту міжнародного класу з сумо Світлана Тросюк.

Переможців визначали у 15 вагових категоріях. Ними, зокрема, стали брати Артем (вагова категорія до 24 кг) та Максим (26 кг) Зініни, Михайло Добровольський (57 кг) тощо.

– Я займаюсь самбо вже 6 років. Маю понад два десятки медалей. Головним успіхом вважаю перемогу на Міжнародному турнірі 2011 року у Києві. У школі до мого захоплення самбо ставляться дуже добре, завжди вболівають, – розповів Михайло Добровольський.

За словами відповідального секретаря турніру тренера МДЮСШ № 5 Олега Бузовського, змагання продемонстрували високий технічний рівень підготовки юних самбістів і їх реальні перспективи у спорті.