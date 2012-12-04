550 жеківців ходитимуть «по формі»

Двірники вінницьких житлово-експлуатаційних установ нещодавно отримали спеціалізовану форму єдиного зразка. Це зимові теплі куртки синього кольору, які мають світловідбиваючі смуги та логотип того чи іншого ЖЕКу. На даний час усі 550 прибиральників вже забезпечені комплектами спецодягу. На черзі – підготовка форми для іншого обслуговуючого персоналу (сантехніків, електриків та інших працівників).

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з ромадськістю Вінницької міської ради.

Донедавна двірники мали лише жовтогарячу жилетку зі світловідбиваючими смугами, під яку вони вдягали куртки, фуфайки та інший одяг, який знаходили у своєму гардеробі. Відтак кожен працівник був одягнутий по-різному. Минулого місяця для роботи у зимовий період працівників вінницьких житлово-експлуатаційних установ забезпечили спеціалізованим теплим одягом. А незабаром увесь обслуговуючий персонал ЖЕКів матиме спецформу єдиного зразка.

Зимовий варіант такого одягу – це синя куртка із капюшоном з тканини, яка не пропускає воду. На кожній куртці нанесено логотип ЖЕКу, а також світловідбиваючі смуги для безпечної роботи у темну пору доби. На сьогоднішній день всі 550 двірників вже працюють у спецформі, а вже незабаром такий одяг з’явиться і в сантехніків, електриків та іншого обслуговуючого персоналу житлово-експлуатаційних підприємств.

Зовнішній вигляд працівників житлово-експлуатаційних контор досить важливий елемент, який говорить про те, що підприємство змінює свої підходи до роботи навіть в найдрібніших моментах і слідкує за тим, щоб порядок був у всьому. Мешканці міста вже знають, що своя уніформа вже є не лише у представників МВС, швидкої допомоги, військових тощо, а й у водіїв вінницької мережі громадського транспорту. Свого часу Вінницький міський голова Володимир Гройсман схвалив ідею введення єдиного зразка одягу для водіїв громадського транспорту, які працюють в транспортній мережі обласного центру. Тому й було запроваджено таке нововведення. Тепер уніформа буде й у працівників ЖЕКів.

За словами директора департаменту житлового господарства Вінницької міської ради Сергія Кушніра, на весняно-осінній період для працівників ЖЕКів буде розроблено «полегшений» варіант спецодягу. «На осінь та весну для двірників та обслуговуючого персоналу ЖЕКи придбають комбінезони, - розповідає Сергій Кушнір. – Вони також будуть відповідного кольору, матимуть логотип та світловідбиваючі смуги».

