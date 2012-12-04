Вінничани дивляться і слухають українського Баха

3 грудня у приміщенні міської ради відбулось відкриття фотовиставки «Український Бах», яка присвячена 135-річчю від дня народження Миколи Леонтовича. Для вінничан цього дня не лише були представлені унікальні фотографії з архіву сім’ї Леонтовича, а й лунали пісні видатного композитора у виконанні викладачів та учнів вінницького музичного училища культури та мистецтв імені М.Д.Леонтовича.

Святкування річниці від дня народження українського композитора розпочалось у Вінниці ще 1 грудня з відкриття третього мистецького проекту «Хорові асамблеї Миколи Леонтовича». Низка заходів до святкування річниці з дня народження майстра хорової мініатюри триватиме до 10 грудня. Зокрема, вже цієї п’ятниці у кінотеатрі «Родина» відбудеться зустріч із знавцем життя та творчості Миколи Леонтовича, кандидатом мистецтвознавства, професора Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського, члена Національної спілки композиторів Анатолієм Завальнюком. В рамках цієї зустрічі Анатолій Федорович презентуватиме показ документальних фільмів «Музей Миколи Леонтовича» та «Микола Леонтович», в яких викладено життєпис класика української музики кінця ХІХ – початку ХХ століття.

На відкритті фотовиставки для вінничан лунали знамениті народні пісні, зокрема «Щедрик», «Дударик» та інші, які виконували вихованці та викладачі вінницького музичного училища культури та мистецтв ім.. М.Д.Леонтовича.

«Той «Щедрик», який ми пам’ятаємо ще з дитинства, який лунає під час різдвяних свят, є яскравою сторінкою в енциклопедії світової музики. – зазначила на відкритті заступник міського голови Валентина Балицька. – Мені надзвичайно приємно, що до традиції відзначення дня народження Леонтовича приєднується з кожним роком все більше і більше молоді, і ми надалі будемо продовжувати проект «Хорові асамблеї Леонтовича», адже саме Миколу Дмитровича вважають одним із фундаторів сучасної української культури».

Виставка фотографій, присвячена життю та творчості видатного композитора, триватиме на першому поверсі Вінницької міської ради до 10 грудня.