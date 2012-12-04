Смоленські алмази будуть переробляти у діаманти на вінницькому "Кристалі"

Найбільший виробник діамантів у Росії Смоленське ВО "Кристал" домовилося з керівництвом однойменного заводу у Вінниці про переробку алмазної сировини за давальницькою схемою в 2013 році.

Про це повідомила російська компанія.

У ході переговорів були визначені обсяги сировини, з якими буде працювати вінницький "Кристал". Половину цих обсягів вінницькому "Кристалу" буде поставляти смоленський завод "Кристал", половину - бельгійська "дочка" ВО "Кристал", компанія Смоленські діаманти.

Завод "Кристал" у Вінниці зараз є єдиним заводом радянської системи "Кристал" на Україні, смоленське підприємство працює з ним більше 15 років.

Довідка:

Вінницький завод "Кристал" почав свою роботу в березні 1973 року, за 35 років існування виготовлено близько 70 млн діамантів на суму $ 1,2 млрд, оброблено алмазів загальною вагою близько 1 тонни. Два основних напрямки вінницького заводу "Кристал" - виробництво діамантів і виготовлення ювелірної продукції з діамантами.

ВАТ ВО "Кристал", на 100% контрольований Росмайна, - найбільше в Європі підприємство з переробки алмазів. Міжнародна класифікація продукції двомісні і тримісні Відмінно Відмінно.